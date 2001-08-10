Планы по реконструкции городских ливневок обсудили в администрации Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В совещании, которое провел мэр Сергей Надсадин, приняли участие руководители профильных структур муниципалитета. Главной темой обсуждения стало состояние ливневой канализации в городском округе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вице-мэр Алексей Римша, курирующий сферу городского и дорожного хозяйства, представил результат обследования ливневой канализации Южно-Сахалинска. Специалисты подрядной организации проверили центральную часть города и составили полную схему инженерных конструкций водоотведения. Всего было обследовано порядка 55 км ливневой канализации в квадрате ул. Горького, ул. Больничной, ул. Сахалинской и ул. Железнодорожной.

По заключению специалистов, на сегодняшний день в областном центре есть несколько проблемных участков. Больше всего нареканий, в том числе и от южносахалинцев, вызывает перекресток пр. Победы и ул. Ленина. После обильных дождей здесь скапливается вода, которая доставляет неудобство жителям и автомобилистам. Ранее с ул. Ленина ливневые осадки уходили по ул. Институтской, минуя железнодорожное депо, спускаясь по ул. Деповской в место сброса. Как показало обследование, коллектор, находящийся на этом участке, из-за малого диаметра не справляется с объемами воды. Кроме того, в некоторых местах он полностью разрушен.

По этой же причине возникают проблемы в квадрате пр. Мира, пр. Победы, ул. Ленина, Коммунистического проспекта. Исторически здесь отсутствовала ливневая канализация, и скопление воды решали разуклонкой, то есть система выводила чрезмерные потоки через коллекторы по другим улицам: ул. Поповича и ул. К. Маркса, а затем на ул. Ленина, где сейчас и скапливается вода.

По мнению специалистов, обновить систему водоотведения необходимо на ул. Сахалинской, а также на ул. Больничной и ул. Горького, где в данный момент идет строительство новых жилых и спортивных объектов.

Кроме того, на возросший объем сточных вод влияет развитие ОАУ «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Жители близлежащих улиц сталкиваются с обилием грязевых потоков не только во время продолжительных дождей, но и весной, когда тает снег на склонах горы Большевик. В пиковые нагрузки вода скапливается в ручье Безымянном, после чего он выходит из русла. Решить проблему поможет строительство новой системы водоотведения по ул. Горького. Реконструировать ливневую канализацию на этом участке необходимо для распределения нагрузки на городские сети. Сейчас инициатива находится на этапе проектирования.

Согласно проекту, ручей Безымянный будет соединен с существующей системой сброса в городском парке на озере Верхнее. Затем сток будет уходить в водосброс через реку Рогатку, предварительно пройдя очистку в локальных очистных сооружениях. Для того, чтобы сток выдержал большой объем воды, специалисты произведут углубление русла и укрепят берег, соединяющий озеро Верхнее с озером Нижнее, а также реконструируют шлюзы.

Итогом совещания стало включение в перечень плановых мероприятий дополнительных оперативных решений по реконструкции существующих и строительству новых ливневок.

Учитывая, что эти крайне важные для обеспечения комфортной среды работы требуют больших объемов финансирования, Сергей Надсадин поручил Алексею Римше и профильным службам муниципалитета активно взаимодействовать в этом направлении с областными структурами. Сейчас составляется дорожная карта, в которую будут включены все этапы этих работ, с разбивкой по годам и суммами необходимых денежных средств. После чего она будет представлена в региональное правительство для того, чтобы сформировать заявку на дополнительное финансирование этих мероприятий из областного бюджета.

- Южно-Сахалинск динамично развивается. В муниципалитете, при поддержке губернатора и правительства области появляются новые микрорайоны, новая спортивная и туристическая инфраструктура. Это увеличивает существующую нагрузку на технические объекты, в том числе, и на ливневую канализацию. Поэтому сейчас перед нами стоит важнейшая задача — создать современную сеть инженерной защиты города, - подчеркнул мэр Сергей Надсадин.