Сахалинских журналистов приглашают к участию в творческом конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс Медиашколы и ProДФО объявила НКО «Фонд развития социальных инициатив». Его представили на форуме ProДФО-Амурская область, который недавно проходил в Благовещенске. Итоги конкурса подведут в рамках форума ProДФО-Сахалинская область в конце этого года. Тогда же состоится и награждение победителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Участвовать в творческом состязании приглашают учащихся и выпускников Медиашколы 1-5 наборов, а также представителей СМИ со регионов ДФО.
Конкурс проходит в трех номинациях:
«Во имя Победы» - конкурс материалов о действиях и публичных позициях добровольцев, мобилизованных военнослужащих и представителей их семей, волонтеров, представителей общественных организаций и органов власти регионов ДФО (далее - акторы), направленных на поддержку операции против национал-фашизма на территории Донбасса.
«Во имя добра» - конкурс материалов о действиях граждан, волонтеров, представителей общественных организаций и органов власти регионов ДФО по поддержке семей российских военнослужащих, принимающих участие в СВО; семей на Донбассе в Херсонской и Запорожских областях, пострадавших в результате боевых действий; действиях по налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях (подшефные территории).
«Лучшее о ProДФО» - конкурс материалов на лучшее освещение форума ProДФО в Амурской области.
К творческому состязанию допускаются материалы, содержащие интервью или описывающие заявленную тему с обязательным использованием цитат участников процесса. Конкурсанты могут представить материалы, подготовленные в одном из трех форматов: видео (не менее одной минуты), текст (не менее четырёх тысяч знаков с пробелами). Работы необходимо направлять на электронную почту конкурса: [email protected].
В каждой номинации определяются по три победителя, которых выявляют в два этапа. Сначала 10 лучших работ выявляет экспертное жюри. Затем эти материалы размещаются на сайте информационного партнера конкурса, где пройдет голосование посетителей. Победители конкурса определяются по сумме лайков, набранных каждым текстом, участвующим в конкурсе.
Призовой фонд конкурса выделяется организатором и составляет 195 тыс. руб., из них:
Первое место в номинации – 30 тыс. руб.
Второе место в номинации – 20 тыс. руб.
Третье место в номинации – 15 тыс. руб.
Объявление и награждение победителей конкурса пройдет 6 декабря.
Ученица 5 набора Медиашколы, корреспондент ТРК «Холмск» Светлана Холодная, призывает журналистов Сахалинской области принять активное участие в творческом состязании.
- Конкурс поможет участникам выйти за ограничение редакционными рамками, продемонстрировать свой творческий потенциал. Конкурсанты смогут оценить уровень своей подготовки и конкурентоспособность публикаций, а также повысить качество материалов на заданные темы. Призовой фонд стимулирует к ответственному подходу к поставленной задаче, - отметила Светлана Холодная.
– Очень надеюсь, что конкурс соберёт много добрых и светлых историй, в которых мы все сегодня так нуждаемся. Сама приму участие в одной из номинаций с материалом о посещении педагогами донецкого Шахтерска. Перед стартом учебного года коллеги налаживали образовательный процесс, чтобы 1 сентября, несмотря на трудности, началось у ребят как положено, - отметила ученица 5 набора Медиашколы Мария Рябова.
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