На Сахалине мобилизованные тренируются стрелять из гранатометов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На полигоне «Успеновский» армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие запаса совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Под руководством опытных офицеров мобилизованные военнослужащие вспоминают и совершенствуют свои практические навыки по огневому поражению боевой техники и живой силы условного противника из РПГ-7В.
Кроме того, офицеры армейского корпуса ВВО на Сахалине проводят с гранатомётчиками занятия по маскировке на местности, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания и, конечно же, определению расстояния до цели.
Также, на специально подготовленной площадке мобилизованные военнослужащие выполняют метание боевых наступательных противопехотных гранат РГД-5.
Цель, в которую нужно было попасть гранатой, находилась в низине, что требовало от военнослужащих чёткого определения дальности, к тому же нужно было учитывать уклон местности.
Для метания осколочных гранат на полигоне «Успеновский» оборудованы специальные окопы и укрытия.
Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся, как в светлое, так и в тёмное время суток.
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