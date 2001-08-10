В Южно-Сахалинске помогают семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжают поддерживать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Работа по улучшению благосостояния горожан реализуется в областном центре по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова "в городской администрации.
В администрации областной столицы это направление курирует вице-мэр Елена Федорова. Профильные структуры ведомства выявляют потребности малоимущих граждан, предоставляют им меры социальной поддержки, оказывают помощь. Одним из ключевых направлений, по которому администрация работает с семьями: обучение, переобучение и трудоустройство. Так, уже больше месяца администрация города и центр занятости ведут работу с многодетной жительницей Южно-Сахалинска Анной Варламовой. Ей оказывается всесторонняя помощь.
- Чуть больше месяца назад я обратилась в администрацию, у меня было несколько вопросов об оказании содействия в трудной жизненной ситуации – по моему трудоустройству, насчет здоровья моего старшего сына, а также просьба о приобретении ноутбука. Все мои вопросы со мной в администрации прорабатывают, - поделилась Анна Варламова.
Жительница Южно-Сахалинска сообщила, что в службе занятости ее поставили на учет, рассказали о ряде программ, с помощью которых можно трудоустроиться.
Кроме того, горожанке оказывается содействие в решении вопросов о прохождении необходимого лечения ее старшего сына — администрация оказывает поддержку и в таких случаях, привлекая социальные службы.
Также для дочери Анны Варламовой, которая учится в первом классе, вручили подарок от благотворителей в рамках проводимой акции «Город добра» - ноутбук. Часто для семей, в которых воспитываются школьники, он становится нужной вещью.
- Когда мы узнали о семье Анны, о ее сложном положении, решили оказать помощь по всем вопросам, и мы продолжаем вести работу с горожанкой и оказывать нужную поддержку. У нас всегда есть обратная связь с теми, кто обращается к нам. Кроме того, надеемся, что благодаря неравнодушным людям, которые помогли с покупкой техники, ее ребенку станет проще учиться, - отметила вице-мэр Елена Федорова, вручив подарок жительнице Южно-Сахалинска.
Муниципалитет продолжает работу по улучшению благосостояния малоимущих горожан. Напомним, проект администрации Южно-Сахалинска «Город добра» призван помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В качестве благотворителей выступает бизнес и частные лица. Этот проект близок проекту, инициированному губернатором региона Валерием Лимаренко «Добрые дела карты сахалинца». Цель данной инициативы - адресная помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Присоединиться к проекту «Город добра» могут все желающие. Для этого необходимо написать координаторам от департамента информационной политики на электронную почту: [email protected] или отправить сообщение в whatsapp по номеру +79624150611, указав название организации либо свое имя и фамилию, а также контактный телефон. Подробнее в тематическом разделе на сайте администрации Южно-Сахалинска.
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