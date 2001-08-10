Власти Сахалина поддержало туристический проект на севере региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
«Рыболовно-туристический эко-лагерь «Nabil Bay» находится в Ногликском районе. Инвестиционный проект был реализован в 2021 году индивидуальным предпринимателем Андреем Мелиным на собственные средства. Государственная поддержка позволила инициатору проекта получить субсидию на возмещение затрат на оборудование и строительство линий электропередач, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.
- С государственной помощью мы смогли возместить некоторые затраты на функционирование лагеря. Например, вернули деньги за покупку лодок и моторов. Наша туристическая база предоставляет услуги длительного проживания, полноценного трехразового питания, прибрежного лова, с использованием моторных лодок, и имеет собственный пирс на побережье для безопасной и комфортной посадки и высадки туристов. «Nabil Bay» является единственным кемпингом, в который осуществляется трансфер туристов из Южно-Сахалинска, – рассказал индивидуальный предприниматель Андрей Мелин.
Главным отличием и преимуществом туристического проекта перед конкурентами является его расположение на восточном побережье Набильского залива пролива Асланбекова. Это позволяет туристам эко-лагеря рыбачить как в море, так и в заливе, отделенного от моря косой. Туристический рыболовный сезон, как правило, длится с мая по октябрь.
Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии предприниматель обратился в МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», где Андрею помогли привести бизнес-план инвестиционного проекта в соответствии с типовой формой, а также скорректировать финансовую модель.
– Правительство Сахалинской области компенсирует затраты инвесторов по направлениям: лизинговые платежи, приобретение нового оборудования (не старше трёх лет), технологическое присоединение к сетям и процентные платежи по кредитам, взятым в российских кредитных организациях. Мы приглашаем заинтересованные организации и предпринимателей на консультации, чтобы до начала реализации инвестиционного проекта узнать, на какие меры поддержки они могут претендовать, – рассказал руководитель информационно-аналитического отдела МКК «СФРП» Александр Петренко.
Напомним, что МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» является подведомственным учреждением министерства экономического развития Сахалинской области. Сюда предприниматели могут обратиться за финансовой поддержкой, в том числе по возмещению затрат инвестиционных проектов. Получить бесплатную консультацию по любым мерам поддержки бизнеса можно по телефону 8 800 222 0123.
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