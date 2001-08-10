Семьям мобилизованных жителей Сахалинской области объяснили, как получить 300 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалинской области объяснили, как семьям мобилизованных бойцов получить обещанную губернатором единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Заявки можно подавать уже сейчас, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Мера поддержки была введена по решению губернатора Валерия Лимаренко для семей сахалинцев и курильчан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Право получить деньги имеют:

- супруга мобилизованного, состоящая в зарегистрированном браке;

- мама - в случае, если боец не женат. Если матери нет, выплату получит отец;

- несовершеннолетние дети мобилизованного в лице их законных представителей (в случаях, когда у бойца нет законной супруги и родителей);

- сам мобилизованный, если у него нет близких родственников.

- Для получения выплаты нужно подать заявление в центр социальной поддержки по месту жительства, - объяснила министр соцзащиты Сахалинской области Ольга Орлова. - Сейчас обзваниваем людей, чтобы они самостоятельно или с помощью специалистов центра оформили документы. Когда мы получим приказ Минобороны о зачислении человека в ряды Вооруженных сил, выплата будет перечислена. Самое главное – указать в заявлении верные реквизиты счета, на которые поступят средства.