Тихоокеанское
информационное агентство
11 Октября 2022
Сейчас 22:06
62,31|60,80|66,91
В крупной партии сахалинской рыбы обнаружены личинки гельминтов
10:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Семьям мобилизованных жителей Сахалинской области объяснили, как получить 300 тысяч

Семьям мобилизованных жителей Сахалинской области объяснили, как получить 300 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти Сахалинской области объяснили, как семьям мобилизованных бойцов получить обещанную губернатором единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Заявки можно подавать уже сейчас, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Мера поддержки была введена по решению губернатора Валерия Лимаренко для семей сахалинцев и курильчан, которых призвали в рамках частичной мобилизации. Право получить деньги имеют:

- супруга мобилизованного, состоящая в зарегистрированном браке;

- мама - в случае, если боец не женат. Если матери нет, выплату получит отец;

- несовершеннолетние дети мобилизованного в лице их законных представителей (в случаях, когда у бойца нет законной супруги и родителей);

- сам мобилизованный, если у него нет близких родственников.

- Для получения выплаты нужно подать заявление в центр социальной поддержки по месту жительства, - объяснила министр соцзащиты Сахалинской области Ольга Орлова. - Сейчас обзваниваем людей, чтобы они самостоятельно или с помощью специалистов центра оформили документы. Когда мы получим приказ Минобороны о зачислении человека в ряды Вооруженных сил, выплата будет перечислена. Самое главное – указать в заявлении верные реквизиты счета, на которые поступят средства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?