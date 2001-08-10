Тихоокеанское
информационное агентство
10 Октября 2022
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15:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области усилены меры безопасности на объектах ТЭК

В Сахалинской области усилены меры безопасности на объектах ТЭК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с терактом на Крымском мосту Валерий Лимаренко провел срочное заседание антитеррористической комиссии Сахалинской области. Участники обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности промышленной инфраструктуры региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

С докладами в ходе заседания выступили представители министерства энергетики Сахалинской энергии, ООО «Сахалинская энергия», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Роснефть-Востокнефтепродукт», ПАО «Сахалинэнерго». Собственникам объектов ТЭК Сахалинской области поручено обеспечить дополнительные меры по укреплению антитеррористической защищённости и недопущению чрезвычайных происшествий.

Также участники заседания обсудили меры безопасности объектов образования и культуры. В подведомственных учреждениях должны тщательно проверить работу оборудования систем оповещения и управления эвакуацией, экстренного оповещения о потенциальной угрозе, систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных пунктов основных входов в здания и на прилегающей к ним территории, обеспечения их охраны, а также неукоснительного соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов.

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