Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школах областной столицы продолжаются внеурочные занятия «Разговоры о важном». В понедельник, 10 октября, ученики поговорили о роли отца в семейном воспитании, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, новая неделя в школах теперь начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна России, а также с уроков «Разговоры о важном». В торжественной линейке в школе №4 Южно-Сахалинска сегодня принял участие вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев. После он посетил урок «Разговоры о важном» в 6 «А» классе.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня отца, который состоится в воскресенье, 16 октября. Школьники вместе с вице-мэром обсудили историю праздника и роль отца в семье, поделились своими историями и ценностями, которые помог заложить именно папа, рассказали о том, кем трудятся их отцы.

- Рад, что меня пригласили поучаствовать в классном часе в преддверии праздничной даты. Это относительно молодой праздник, который учрежден в стране год назад для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства. Сегодня мы с ребятами поговорили о важной роли отца — дети трогательно рассказывали о них и тех традициях, которые благодаря им существуют в семьях. Спасибо ребятам за открытость и доверие! Замечательно, что роль отца всегда была и будет значима для семей, проживающих в нашей стране, - отметил вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Такой праздник — День отца — очень нужен, потому что папа — это человек, который тебя направляет в жизненных ситуациях, наставляет, рассказывает, что делать можно, что делать нельзя. Такие классные часы, которые появились в школе, мне нравятся, мы на них обсуждаем много интересных тем с одноклассниками, - поделился впечатлениями ученик шестого класса школы № 4 Егор Скок.

Вместе с вице-мэром занятие проводила советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Мария Пашкевич. Она поделилась рассказом о своем папе, отметив, что очень им гордится и обязательно поздравит его в предстоящее воскресенье.

- Я считаю, это прекрасно, что у нас появился этот час, когда мы можем с детьми обсудить важные темы, которые связаны с нашей семьей, нашим государством, и вообще поговорить о вопросах, которые беспокоят нашу молодежь. В шестом классе у нас очень активные ребята, которые также являются волонтерами, мы с ними всегда активно беседуем. Очень важно, чем они живут, какие у них мысли и переживания, - отметила педагог.

Напомним, «Разговоры о важном» — это классные часы, с которых начинается каждая новая учебная неделя во всех российских школах. В их рамках ученики и педагоги обсуждают различные темы, в числе которых патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность.

В Южно-Сахалинске каждый понедельник представители администрации Южно-Сахалинска будут принимать участие во внеурочных занятиях в разных школах. Например, на следующей неделе, 17 октября, в одной из школ в честь Дня музыки урок проведет директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова.