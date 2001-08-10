22 номера покажут в финале вокального арт-фестиваля "Заяви о себе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Состоялся полуфинал 12 арт-фестиваля «Заяви о себе». На сцене городского дома культуры «Родина» участники представили 42 ярких номера, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Центр молодёжных инициатив".
«Арт-фестиваль с каждым годом растёт географически: все больше заявок приходит из других районов области. Интересно наблюдать за теми ребятами, кто не первый год участвует в фестивале: они заметно выросли в профессиональном плане», - поделилась заместитель директора Центра молодёжных инициатив Елена Мочедловская.
Из нововведний в этом году - это появление этапа полуфинала. Это решение позволяет большему числу участников продемонстрировать свое творчество зрителям.
«Я считаю, что выступить на этапе полуфинала-это очень круто. На отборочном туре мы работаем на сцене без зрителей, только для членов жюри. А вот на полуфинал можно позвать своих родственников, друзей и группу поддержки», - отметила участница Арт-фестиваля Евгения Дю.
В жюри отборочного тура вошли педагоги по эстрадно-джазовому вокалу, многократные победители международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов, руководитель студии звукозаписи и другие.
«Все ребята огромные молодцы! Очень интересно смотреть, как с каждым годом арт-фестиваль становится интереснее, ярче и громче. «Заяви о себе» открывает новые таланты и зажигает новых звёздочек», - рассказал член жюри, эксперт в области авторского права Вячеслав Батумски.
У ребят будет 5 дней, чтобы в финале представить новый вокальный номер. Главная битва вокалистов состоится 15 октября в 13:00 на сцене ККЗ «Октябрь». Любой желающий может прийти и лично увидеть 22 творческих номера от наших участников, а также услышать имена победителей арт-фестиваля. Вход свободный.
Помимо этого организаторы предусмотрели момент дистанционного просмотра выступлений участников. На странице Центра молодежных инициатив Вконтакте будет запущен прямой эфир — https://vk.com/molodejsakh.
Арт-фестиваль «Заяви о себе» проводит Центр молодёжных инициатив при поддержке ОГАУ «Сахалинский молодёжный ресурсный центр», ГАУК «Кинодосуговое объединение» и МБУ ГДК «Родина». Генеральный информационный партнёр события — радиостанция «Радио АСТВ».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:48 Сегодня Всероссийской день чтения отметили на Сахалине
09:54 Сегодня В Южно-Сахалинске 11 октября ожидается сильный дождь
09:46 Сегодня Сахалинские волейболистки заняли третье место на турнире в Зеленогорске
09:50 Сегодня На Корсаковскую ТЭЦ подан природный газ
13:10 3 Октября Жителям Южно-Сахалинска рассказали, куда звонить, если в квартирах нет тепла
15:05 3 Октября Мошенники "развели" сахалинскую цветочницу
11:00 3 Октября Сотни гостей и жителей островной столицы посетили ярмарку "Золотая осень Сахалина - 2022"
16:47 7 Октября 10 и 11 октября будет перекрыт один из заездов во дворы на ул. Украинской в Южно-Сахалинске
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
15:16 23 Сентября В Южно-Сахалинске на время закрытия Новосельского бульвара организуют объезд
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
Выбор редакции
- 12:29 Сегодня Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
- 16:13 6 Октября В Сахалинской области пройдет слёт юных туристов-краеведов
- 09:46 4 Октября Спектакль Чехов-центра "Атилла" получил положительную оценку экспертов фестиваля в Хабаровске
- 15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?