22 номера покажут в финале вокального арт-фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состоялся полуфинал 12 арт-фестиваля «Заяви о себе». На сцене городского дома культуры «Родина» участники представили 42 ярких номера, рассказали ТИА "Острова" в МАУ "Центр молодёжных инициатив".

«Арт-фестиваль с каждым годом растёт географически: все больше заявок приходит из других районов области. Интересно наблюдать за теми ребятами, кто не первый год участвует в фестивале: они заметно выросли в профессиональном плане», - поделилась заместитель директора Центра молодёжных инициатив Елена Мочедловская.

Из нововведний в этом году - это появление этапа полуфинала. Это решение позволяет большему числу участников продемонстрировать свое творчество зрителям.

«Я считаю, что выступить на этапе полуфинала-это очень круто. На отборочном туре мы работаем на сцене без зрителей, только для членов жюри. А вот на полуфинал можно позвать своих родственников, друзей и группу поддержки», - отметила участница Арт-фестиваля Евгения Дю.

В жюри отборочного тура вошли педагоги по эстрадно-джазовому вокалу, многократные победители международных, всероссийских и региональных вокальных конкурсов, руководитель студии звукозаписи и другие.

«Все ребята огромные молодцы! Очень интересно смотреть, как с каждым годом арт-фестиваль становится интереснее, ярче и громче. «Заяви о себе» открывает новые таланты и зажигает новых звёздочек», - рассказал член жюри, эксперт в области авторского права Вячеслав Батумски.

У ребят будет 5 дней, чтобы в финале представить новый вокальный номер. Главная битва вокалистов состоится 15 октября в 13:00 на сцене ККЗ «Октябрь». Любой желающий может прийти и лично увидеть 22 творческих номера от наших участников, а также услышать имена победителей арт-фестиваля. Вход свободный.

Помимо этого организаторы предусмотрели момент дистанционного просмотра выступлений участников. На странице Центра молодежных инициатив Вконтакте будет запущен прямой эфир — https://vk.com/molodejsakh.

Арт-фестиваль «Заяви о себе» проводит Центр молодёжных инициатив при поддержке ОГАУ «Сахалинский молодёжный ресурсный центр», ГАУК «Кинодосуговое объединение» и МБУ ГДК «Родина». Генеральный информационный партнёр события — радиостанция «Радио АСТВ».