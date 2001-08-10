На Корсаковскую ТЭЦ подан природный газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» подключили к газу ТЭЦ в г. Корсаков Сахалинской области, которая обеспечит теплом и горячей водой 102 многоквартирных дома, школу и два детских сада, рассказали ТИА "Острова" в АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Это первый потребитель, получивший природный газ от новой газораспределительной станции (ГРС) «Корсаков», введенной в эксплуатацию в конце сентября в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021–2025 годы.

«Перевод объектов энергетики Корсаковского городского округа на природный газ – первый шаг в газификации всего района. С вводом в эксплуатацию муниципальных распределительных уличных газопроводов мы сможем начать подключение к газу частных домовладений в рамках догазификации. Пуск газовой котельной позволит вывести из эксплуатации угольные котлоагрегаты, что значительно улучшит экологическую ситуацию в районе», – отметил начальник производственно-эксплуатационного управления Сахалинской области АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Денис Лубнин.