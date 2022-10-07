Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главной темой третьей сессии форума «ProДФО», который состоялся в Благовещенске, стало развитие транспортной инфраструктуры и формирование комфортной городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Одним из спикеров на мероприятии выступил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский. Он представил практики, успешно зарекомендовавшие себя в городском округе, которые касаются озеленения улиц, работы общественного транспорта, развития городской мобильности. В частности, отметил Василий Вишневский, особенное внимание муниципалитет уделяет безопасности дорожного движения.

- Это приоритетное направление. А в рамках комплексного мастер-плана обеспечения безопасности дорожного движения в областном центре реализуется 25 мероприятий. В том числе внедряем ведущие российские и мировые практики, и они дают результаты. Так, установка треугольников видимости на нерегулируемых пешеходных переходах позволила добиться 100-процентного снижения аварийности на пешеходных переходах в центре города. Высокую эффективность также показывают островки безопасности. Планируется, что в этом году такие элементы появятся на всех 4-полосных нерегулируемых пешеходных переходах, на которых в последние годы происходили ДТП с участием пешеходов, – рассказал участникам форума Василий Вишневский.

Также был обозначен проект «Зеленая улица» и зеленые технологии водоотведения, которые способствуют управлению дождевыми потоками. Кроме того, отметил Василий Вишневский, при планировании городского пространства приоритетным является создание комфортных условий для пешеходов. Также в городе развивается велосипедная инфраструктура.

Положительный опыт Южно-Сахалинска отметили эксперты форума «ProДФО». Заместитель руководителя рабочей группы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Анатолий Курманов подчеркнул, что важную роль в успешной реализации многих проектов играет активное вовлечение жителей в городские процессы и благоустройство. В частности, в Южно-Сахалинске к созданию эскизов остановочных пунктов привлекают подрастающее поколение – ребятам, которые занимаются в «Кванториуме» дали возможность предложить идеи, какими бы они хотели видеть павильоны. Такая работа, по мнению эксперта минстроя, не только позволяет сделать городское пространство более современным, но и формирует у детей культуру бережного отношения к городу.

Как отмечают организаторы мероприятия, «ProДФО» — это серия онлайн-форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов и СМИ и жителей регионов ДФО. Форумы проходят в разных городах Дальнего Востока и посвящены развитию экономики, бизнесу, образованию, комфортной городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии.