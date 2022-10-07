10 и 11 октября будет перекрыт один из заездов во дворы на ул. Украинской в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 09.00 10 октября ориентировочно до вечера 11 октября на участке проезда к домам по ул. Украинская, 20, 20 корп. 2 и 4, 22, 22а будут проводиться дорожные работы. В связи с чем сквозной проезд будет закрыт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В эти дни заезд во дворы возможен со стороны пер. Энергетиков или гаражно-строительного кооператива.

Мероприятия проходят в рамках комплексного развития территории ЖК «Уюн».