Предпринимателей и самозанятых Южно-Сахалинска приглашают на семинар по переводу авто на газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан о проведении бесплатного семинара на тему: "Перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Организация перевода, безопасность".
Мероприятие состоится 12 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 56Н, аудитория №202.
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:
1. Что такое газобаллонное оборудование (ГБО);
2. Виды ГБО;
3. Особенности перехода на ГБО;
4. Регистрация ГБО;
5. Безопасность при эксплуатации газобаллонных автомобилей.
Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/300). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).
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