Предпринимателей и самозанятых Южно-Сахалинска приглашают на семинар по переводу авто на газ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан о проведении бесплатного семинара на тему: "Перевод автотранспорта на газомоторное топливо. Организация перевода, безопасность".

Мероприятие состоится 12 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 56Н, аудитория №202.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Что такое газобаллонное оборудование (ГБО);

2. Виды ГБО;

3. Особенности перехода на ГБО;

4. Регистрация ГБО;

5. Безопасность при эксплуатации газобаллонных автомобилей.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1261/300). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).