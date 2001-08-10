Затянувшийся ремонт улицы Детской вылился в служебную и прокурорскую проверки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совещание по вопросу ремонта, который в нарушение контракта до сих пор не завершен, провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Для участия в работе совещания был приглашен ио прокурора города Руслан Семенихин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ремонт улицы Детской проводится в рамках федерального проекта «Безопасные качественные автодороги». Муниципальный контракт на его исполнение был заключен в июле этого года. Срок окончания работ — август 2022 года. Проектом было предусмотрено фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство нового покрытия на проезжей части, замена бордюра и устройство тротуара, а также замена люков.

От заказчика с пояснениями выступил начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик. Он назвал несколько причин затягивания сроков. В процессе работы было выявлено частичное разрушение фундамента забора городского парка, вдоль которого проходит тротуар. Было принято решение синхронизировать дорожные мероприятия с ремонтом ограды. Дорожники были вынуждены работать поэтапно: бетонирование участка тротуара начиналось только после восстановления примыкающего участка забора. Работы по проезжей части затянулись из-за задержки поставки на Сахалин люков. По проекту было решено применить на Детской нестандартные люки, которые из-за своих технических особенностей дают меньшую нагрузку на дорожное полотно, особенно в период весенней и осенней распутицы.

В настоящий момент подрядчику осталось выполнить работы по укладке верхнего слоя асфальта. Их он завершит на следующей неделе.

Вместе с тем, мэра категорически не устроили эти объяснения. Сергей Надсадин подчеркнул, что срыв сроков ремонта создал проблемы для тысяч горожан.

- Улица Детская — это подъезд к городскому парку, гимназии, зоопарку, гостиничному комплексу. Здесь всегда концентрируется большое количество взрослых и детей. Подрядчик, который выиграл конкурс, впервые задействован на ремонте улично-дорожной сети. Своих ресурсов и мощностей у него нет, он регулярно привлекает субподрядные организации. Для подрядчика заходить на такой ответственный объект, не имея соответствующего опыта, считаю недопустимым. К подобным компаниям, которые в погоне за прибылью напрочь игнорируют интересы людей, мы будем применять самые жесткие меры, - подчеркнул мэр.

По требованию Сергея Надсадина сейчас инициирована служебная проверка в отношении городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Кроме того предостережение заказчику работ внесла и городская прокуратура.

Также по поручению мэра в отношении подрядчика, сорвавшего сроки выполнения работ, будет проведена претензионная работа по неисполнению основных положений муниципального контракта.