На заводе им. М.А. Федотова в полную силу заработало производство дорожных знаков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Месяц назад МКП "Завод строительных материалов им. М.А. Федотова" получило сертификат на производство дорожных знаков. Сегодня предприятие полностью закрывает собственные потребности по их изготовлению. Все знаки соответствуют государственным стандартам, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.
Как отмечает руководитель завода им. Федотова Вадим Беломаз, решение об организации производства принято из-за экономической эффективности: собственное изготовление знаков значительно уменьшило расходы учреждения. Приобретено специализированное оборудование, соответствующее всем современным требованиям.
- Периодически возникает необходимость в обновлении существующих указателей или изготовлении знаков новых конфигураций. Мы можем производить любой формат самостоятельно, и теперь нам не нужно ждать доставку с материка, - подчеркнул Вадим Беломаз. - Получив наряд-заказ, мы можем работать комплексно — наносить разметку и сразу же устанавливать соответствующие знаки.
Производство занимает два отдельных помещения. В первом установлены станки для создания металлических заготовок будущих знаков.
- Мы используем рулонный металл. На станках создается любая форма — круглая, квадратная и т.п., а уже в другом цехе на знак наносится изображение. На изготовление одного указателя уходит порядка получаса, - рассказал оператор полуавтоматической линии производства знаков Константин Шитиков.
В цехе завода работает широкоформатный плоттер. С его помощью на самоклеящейся пленке печатается изображение, которое мастер наносит на форму. Перед запуском производства специалисты, занятые на линии, прошли обучение.
Сейчас знаки, изготовленные на заводе им. Федотова, установлены на участке ул. Рождественской от пр. Мира до ул. Дзержинского, а также на ул. Асахикава от ул. Чехова до ул. Амурской. В планах у предприятия принимать заказы на изготовление дорожных указателей, наращивая производство.
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