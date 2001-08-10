Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с передачей АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» полномочий по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного (внутридомового) газоиспользующего оборудования физических лиц в ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск», собственникам газифицированных квартир и частных домовладений необходимо срочно перезаключить договор со специализированной организацией, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для перезаключения договора необходимо обращаться в ООО «Газпром газораспределение Южно-Сахалинск» с 09.00 до 16.00 по адресу: пр. Победы, 39. Телефоны: 49-63-32, 49-63-33.

Напомним, подача газа в домовладения/квартиры без обслуживания внутридомового газового оборудования специализированной организацией запрещена законодательством РФ. Если договор не будет перезаключен, потребители могут быть отключены от газоснабжения.