Валерий Лимаренко провел заседание попечительского совета Сахалинского госуниверситета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Попечительский совет объединяет представителей научного сообщества, руководителей органов власти и крупных предприятий и позволяет в формате открытого диалога решать задачи, стоящие перед профессиональным образованием в регионе. На заседании совета Валерия Лимаренко избрали его председателем, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Выступая с докладом на заседании попечительского совета, губернатор отметил, что в ближайшие годы на Сахалине и Курилах появится 15 тысяч новых рабочих мест.

– Перед главным островным вузом стоит задача – создать в регионе эффективную систему опережающей подготовки кадров, чтобы наша талантливая молодежь могла получать качественное образование и трудоустраиваться на высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Мы стремимся создавать самые комфортные условия для наших студентов и преподавателей, поэтому в Южно-Сахалинске появится современный кампус, куда войдут научно-образовательный центр и студенческий городок, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Для этого создан консорциум «СахалинTech» объединил университет и все научно-образовательные организации региона. Развитие образование сегодня сосредоточено на пяти основных направлениях: энергетическая отрасль, устойчивое развитие в условиях энергоперехода, технологии бережливого освоения ресурсов Мирового океана, микроэлектроника и цифровые решения, а также транспорт и логистика.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли связаны с проектом «Газпрома» «Сахалин-3». Добыча газа должна начаться с 2025 года. А со следующего года «Газпром нефть» планирует возобновить геологоразведочные работы на проектах Аяшского блока. В этом году активизировалось строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка, чтобы снизить зависимость от нефтесервисов из-за рубежа в условиях антироссийских санкций. Резидентами парка уже являются 15 компаний.

В рамках проекта «Восточный водородный кластер» планируется организовать производство, экспорт и развитие внутреннего потребления водорода. Совместно с компанией «ЭЛВИС» прорабатывается проект создания на Сахалине мощностей по производству микроэлектроники. В транспортно-логистическом направлении активизируется работа по подготовке кадров для портовой и авиационной инфраструктуры. Также есть планы по развитию технологий переработки биоресурсов и реабилитации загрязненных акваторий.

– Попечительский совет решает насущные вопросы, которые стоят перед вузом. Губернатор Валерий Лимаренко, исходя из задач по подготовке кадров, отдает Сахалинскому государственному университету ключевую позицию. Глава региона на посту председателя гарантирует прямую, эффективную коммуникацию между вузом и властью. Это наша стратегия, – подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

– То, что губернатор стал председателем попечительского совета университета показывает, что развитие нашего вуза является приоритетным направлением для региона, – прокомментировала ректор Сахалинского государственного университета Мария Ганченкова. – Важно, что Валерий Лимаренко акцентировал внимание на том, что необходимо усиливать взаимодействие университета и бизнеса, формировать партнерские образовательные программы и совместные учебно-практические площадки для подготовки необходимых Сахалинской области специалистов.

Для решения этой задачи глава региона поручил в рамках попечительского совета в ближайшее время собрать рабочую группу из представителей нефтегазовых компаний.