В Северо-Курильске готовятся к утилизации затопленных судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инвентаризацию имущества, которое затонуло в акваториях островного региона провели специалисты регионального министерства транспорта. Теперь профильные специалисты подробно обследуют акваторию порта, составляют цифровые реестры, чтобы в дальнейшем поднять и утилизировать затонувшие суда, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этом году специалисты планируют обследовать 20 затонувших судов. Всего в течение трех лет в островном регионе планируется утилизировать более 50 затонувших судов и их останков. Работы проведут в Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском, Углегорском, Долинском, Макаровском, Поронайском, Александровск–Сахалинском, Южно-Курильском и Северо-Курильском районах.

Напомним, вопрос о необходимости утилизации затопленных судов на Дальнем Востоке обсуждался в ходе поездки председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в регион в прошлом году. На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению Президента РФ Владимира Путина будут направлены средства из федерального бюджета.

– Работы проводят высококвалифицированные специалисты. Команда использует передовое оборудование и собственную цифровую платформу. Проведена фотограмметрическая съемка объектов с воздуха, а также изучена надводная и подводная части затонувших объектов. По результатам этой работы будут созданы высокоточные геопривязанные 3D модели всех обнаруженных объектов для последующего проектирования мероприятий судоподъема и комплексной очистки акватории, – рассказал директор по развитию ООО «Метеор» Александр Степанов.

По словам губернатора Валерия Лимаренко, подъем затонувших судов из акваторий это не только вопрос экологии, но и важный этап модернизации портовой инфраструктуры и развития туристического потенциала Сахалина и Курил.