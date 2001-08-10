Анастасия Киктева рассказала, за кого будет болеть в финале "Классной темы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Зрители телепередачи «Классная тема!» определили финалистов конкурса. Вышедшие в финал педагоги представляют разные регионы России. В их числе учитель биологии из Владивостока Екатерина Лопаткина. Министр образования Анастасия Киктева поделилась своим выбором и рассказала, почему подобные программы имеют особое значение.
- Мы видим, какую колоссальную поддержку получили наши российские педагоги за время участия в «Классной теме». Среди финалистов проекта есть и дальневосточный учитель. Будем с коллегами болеть за него! Уже осенью мы увидим результат отбора в телешоу на федеральном канале. Я убеждена, что у каждого ребенка свой идеальный учитель. А такие передачи позволяют показать многогранность наших талантливых педагогов, - уверена министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
В полуфинал конкурса вышли 35 педагогов. Право на выступление в финальной стадии получили семь учителей, победивших в голосовании более 230 тыс. телезрителей. Среди полуфиналистов были учителя русского языка, математики, географии, истории, физики, биологии и химии.
Теперь финалистам предстоит провести уроки в эфире телеканала «Россия 1». Призом для победителя проекта станет авторская программа на федеральном телеканале. По мнению заместителя министра просвещения РФ Татьяны Васильевой, «Классная тема!» не только даёт возможность педагогу рассказать о своём предмете неординарным способом, но и позволяет обменяться опытом с коллегами.
- Нам стали известны семь финалистов. Мы их поздравляем, они получат возможность провести урок телешоу "Классная тема!" в эфире телеканала "Россия 1" для гостей студии. Именно гости студии – известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты – будут их учениками, – сказала Татьяна Васильева.
Проект «Классная тема!» реализуется по поручению президента России Владимира Путина, а информационную поддержку оказывает социальная сеть ВКонтакте. Главные задача передачи – рассказать о талантливых педагогах настоящего времени и сделать профессию более престижной в глазах граждан.
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