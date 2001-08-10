В Южно-Сахалинске учителей поздравили с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония награждения, приуроченная ко Дню учителя, состоялась в областном центре. Поздравить педагогов пришли представители администрации Южно-Сахалинска, Городской думы, министерств Правительства региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На сегодняшний день в областном центре действуют 32 школы, в которых обучается 28,5 тысяч юных горожан. Стоит отметить, что за последние 10 лет число школьников выросло на 8,5 тысяч, в 2012 году школы города посещали 20 тысяч ребят. Педагоги города, а это порядка 2000 специалистов, высоко держат профессиональную планку и создают условия для того, чтобы свой потенциал смог раскрыть каждый ребенок.

- Учительский труд - один из самых востребованных в обществе. Именно вы определяете завтрашний день Южно-Сахалинска. За каждым успехом ребенка стоит учитель, его любовь, внимание и тепло души, которые вы каждый день отдаете нашим детям - открыла церемонию вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Елена Федорова. - Дорогие учителя, спасибо вам за ваш труд, вы выбрали делом своей жизни ответственный и действительно непростой путь наставничества. Благодарю всех вас, кто отдает свое сердце нашим детям!

Одной из престижных наград в отрасли образования является Муниципальный нагрудный знак «Лучшему». За высокие показатели профессиональной деятельности знаками «Лучшему» отмечены: учитель физической культуры школы № 22 Елена Мячина, учитель музыки школы № 1 Ольга Пазюк, учитель английского языка гимназии № 2 Мария Савченко, учитель начальных классов школы № 6 Татьяна Трубина, педагог дополнительного образования школы № 8 Людмила Турова.

- Учителям очень важно быть в ногу со временем, современные школьники совсем другие и нужно быть с ними на одной волне. И конечно, главное - любить свою работу и детей, - поделилась секретом успеха в профессии учитель начальных классов школы № 6 Татьяна Трубина.

На мероприятии особое внимание также уделили педагогам сферы дополнительного образования. Сегодня в Южно-Сахалинске функционируют 7 школ искусств, в которых обучается более 2500 детей.

- Учитель - это призвание, в эту профессию нужно идти, отдаваясь душой и сердцем. Мне нравится, что преподаватель может быть старшим другом ученика, а также получать заряд радости и счастья от своих детей и результатов работы, - рассказала преподаватель Детской музыкальной школы № 5 Индигира Зиньковская.

Большое внимание в Южно-Сахалинске уделяется созданию современных и комфортных условий труда для педагогов. За последние 10 лет в городе построено 3 новых школы - это здание гимназии № 3 и ее корпус дополнительного образования, новое здание коррекционной школы «Надежда» в Луговом, школа в Дальнем, а также три дополнительных корпуса к школам № 6, 26 и гимназии № 1. Начиная с 2012 года в школах города создано 3400 новых мест. И эта системная работа по расширению сети образовательных учреждений будет продолжена.

Все выступающие со сцены подчеркивали, что образовательная среда Южно-Сахалинска находится в динамике, а педагоги в профессиональном тонусе и это залог - постоянного развития. В планах администрации города и дальше улучшать материальную базу, внедрять современные технологии образования и наращивать кадровый потенциал.

- Я присоединяюсь ко всему сказанному и желаю вам счастья, ведь счастливый человек счастлив во всем, в том числе и в профессии. Только учитель может дать своему ученику уверенность на то, что он сможет, научиться и будет успешным, - отметила в приветствии директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова. Она вручила почетные грамоты департамента за профессиональную компетентность, творческую инициативу и обеспечение качества образования 8 педагогам.

В ходе церемонии учителя города также были отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами различных ведомств, в том числе администрации Южно-Сахалинска, Городской думы, Министерства просвещения Российской Федерации и других. Всего награды получили 66 педагогов Южно-Сахалинска.