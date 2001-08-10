Южносахалинцам напоминают о возможности бесплатно сдать шины на утилизацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра напоминают о возможности бесплатно сдать шины на утилизацию и дальнейшую переработку, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На территории городского округа определены 4 площадки для бесплатного складирования шин. Люди могут привезти их и оставить на точках по следующим адресам:

- ул. Ленина, 1А;

- Холмское шоссе, 5;

- ул. Железнодорожная, 68/4;

- ул. Больничная, 106.

В осенний и весенний периоды в Южно-Сахалинске наблюдается массовое складирование старых автомобильных покрышек. Согласно законодательству, отработанные и пришедшие в негодность шины необходимо передавать специализированным организациям, имеющим лицензию на их утилизацию. Кроме того, действует запрет на сжигание шин. В Южно-Сахалинске приём шин от населения и переработку ведет предприятие «ЭкоШина-Сахалин» (пер. Солнечный, 3). Привезти покрышки сюда можно с 09.00 до 19.00.

Предприятие приобрело специальное оборудование для переработки старых шин в крошку, которую используют в том числе для детских и спортивных площадок.

Напомним, что за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов нарушителям грозит административное наказание. В соответствии со ст. 8.2. КоАП РФ предусмотрены административные штрафы для граждан - до 3000 рублей; на должностных лиц - до 30 тыс. руб.; для ИП - до 50 тыс. руб., либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.