Ректор Новосибирского госуниверситета поблагодарил учителей школ Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне Дня учителя Специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ - новосибирская физматшкола) начал рассылку благодарственных писем в школы, ученики которых смогли пройти сложный отбор и поступить в СУНЦ НГУ. Всего письма с благодарностями получат учителя 223 школ в России и Казахстане. Четыре письма отправлены в школы Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в СУНЦ НГУ.

В этом учебном году в новосибирскую физматшколу зачислены 334 ученика из 39 регионов России, а также из Казахстана. Чтобы стать учащимися СУНЦ НГУ, ребята прошли трехнедельное обучение и сдали итоговые экзамены в Летней школе, которую СУНЦ проводит в августе. В Летнюю школу, в свою очередь, попадают призеры олимпиад высокого уровня, лучшие ученики Заочной школы (работает на базе СУНЦ), призеры различных турниров и конференций для школьников в области точных и естественных наук, а также вольнослушатели — ребята, которые не имеют призовых мест на олимпиадах, но смогли успешно написать вступительные контрольные.

Поступление в новосибирскую физматшколу – это сложный конкурсный отбор. Ребята, поступившие в ФМШ, своим примером доказали: целеустремленность, усердие и труд всегда дают результат. И большую роль в достижении этого результата сыграли те взрослые, которые на протяжении многих лет поддерживали и направляли наших новых учеников, убеждены в СУНЦ НГУ и Новосибирском госуниверситете. Это их родители и, безусловно, преподаватели, которые учили их до поступления в СУНЦ НГУ, готовили к различным олимпиадам и турнирам, прививали интерес к точным и естественным наукам. В День учителя руководство НГУ выражает признательность учителям за труд, высокий профессионализм и заинтересованность в успехах каждого ученика.

На Сахалине благодарственные письма получат преподаватели четырех школ. Это Лицей №1, Лицей №2 и СОШ №6 Южно-Сахалинска, а также СОШ №2 Шахтерска. В этом году в СУНЦ НГУ поступили семь школьников из этих учебных заведений.

Всего благодарственные письма, отправленные накануне профессионального праздника, получат учителя 223 школ в России и Казахстане. Большинство адресатов — преподаватели школ регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом списке есть и учебные заведения крупных городов, и школы, расположенных далеко от научных центров. Так, благодарственные письма отправлены в Лицей №15 города Саров (Нижегородская область), Лицей №130 Новосибирска, Городской классический лицей Кемерово, Физико-технический лицей №1 Саратова, Гимназию №42 Барнаула, Томский физико-технический лицей – все эти учебные заведения сейчас входят в топ-300 лучших школ России (по данным исследования агентства RAEX). Такие же благодарности получат школы в нескольких селах и поселках: например, школы в селах Чажемто Томской области, Малета в Забайкальском крае, Нижняя Иволга в Бурятии. Все это, полагают в СУНЦ НГУ, свидетельствует о том, что способности детей могут развиваться в любом уголке страны, если рядом есть заинтересованные в этом взрослые.

Все благодарственные письма подписал ректор Новосибирского госуниверситета, академик РАН, д. ф.-м. н., профессор Михаил Петрович Федорук.

- СУНЦ НГУ – это подразделение нашего университета, которое уже почти 60 лет занимается поиском одаренных детей и помогает им сделать первые шаги в науку. И мы заинтересованы в том, чтобы талантливые дети могли получать качественное образование независимо от того. где они живут и учатся. Поэтому у нас есть и Заочная школа, а с недавнего времени курсы наших преподавателей бесплатно доступны на платформе «Лекториум». Каждый год мы проводим Всесибирскую открытую олимпиаду школьников, площадки которой есть во многих регионах. Уверен, что вместе с целеустремленными, заинтересованными педагогами мы сможем сделать образование для наших детей еще лучше, — говорит Михаил Петрович.