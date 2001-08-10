Ветераны и участники боевых действий передают свои знания мобилизованным военнослужащим на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Занятия по боевой подготовке с военнослужащими запаса призванными в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации на Сахалине, помимо опытных офицеров армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), проводят ветераны Афганистана и участники современных военных конфликтов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Свой боевой опыт, знания и умения они передают военнослужащим на занятиях по огневой и тактической подготовке, инженерному делу и другим военным дисциплинам. В ходе теоретических занятий ветераны объяснят как, прежде всего, сохранить жизнь и здоровье самого себя и своих товарищей.
Основной упор опытные инструктора делают на отработку практических действий военнослужащих. Боевые офицеры отрабатывают с тактическими группами скрытное перемещение по лесной местности, штурмы зданий и опорных пунктов «противника».
Захват указанных объектов военнослужащие проводили в составе боевых групп с прикрытием тыла. Группы, выполняющие штурм прикрывали снайперские пары и пулемётные расчеты, находившиеся в укрытии.
Учебно-боевые задачи военнослужащие отрабатывали со стрелковым оружием: автоматами и пулемётами Калашникова, снайперскими винтовками СВД.
Занятия по боевой подготовке с военнослужащими на Сахалине ветераны Афганистана и участники других военных конфликтов проводят по личной инициативе.
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