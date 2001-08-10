Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В выходные областной центр присоединился ко всероссийской акции «10000 шагов к жизни»: в городе были сформированы сразу две колонны участников. Одна группа стартовала на «Горном воздухе», вторая - от спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Наша задача - чтобы горожане активно двигались. Надеемся, что мероприятие станет регулярным, - рассказала директор департамента по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска Елена Завязкина.

В день акции одну из групп горожан сопровождал инструктор МАУ «Спортивный город», мастер спорта РФ Олег Колмагоров. Специалист высокого класса, он готов проводить бесплатные занятия по ходьбе для всех желающих.

По мнению ВОЗ, 10000 шагов - это оптимальная двигательная активность для взрослого человека.

Напомним, что сегодня Южно-Сахалинск располагает самыми широкими возможностями для занятий горожан всех возрастов спортом и физической культурой. В городе функционируют 15 спортивных школ, клубы при образовательных учреждениях. Тренеры-инструкторы МАУ «Спортивный город» и «Спорт» проводят бесплатные занятия для всех желающих по различным видам спорта. Южносахалинцы старшего поколения по «Карте сахалинца» могут бесплатно посещать занятия в областных и муниципальных спортивных учреждениях.