2,2 миллиарда рублей из федерального бюджета получила Сахалинская область на расселение аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область оказалась единственным регионом, которому направили финансовую поддержку на возмещение расходов областного бюджета за расселение аварийных домов нового этапа федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Также регион ожидает 8,7 миллиарда рублей на дальнейшую реализацию программы расселения. Из семи субъектов РФ, где досрочно завершили реализацию проекта, Сахалинская область претендует на наибольший объем финансирования, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Мы ускоренно закрыли первый этап программы что дало нам основания на получение финансовой поддержки. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи человек. В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан. Средства направим на расселение людей во всех районах Сахалинской области. Мы серьезно взялись за решение проблемы с аварийным жильем. Не замалчиваем ее, а наоборот, регистрируем новые объемы, формируем по ним всю необходимую документацию. По расселению аварийного жилья опережаем другие регионы не только Дальнего Востока. Важно удерживать такой темп и дальше. Тогда мы сможем расселить признанный объем «аварийки» в ближайшие годы. И федеральное финансирование является большим подспорьем в решении этой проблемы, – отметил Валерий Лимаренко.

Правительство Российской Федерации приняло решение предоставить регионам финансовую поддержку в размере 45 миллиардов рублей в течение 2022 и 2023 годов. Средства предназначены на реализацию первого этапа новой программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Правление публично-правовой компании «Фонд развития территорий» одобрило лимиты предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации.

В островном регионе с участием средств госкорпорации необходимо расселить 550 тысяч квадратных метров аварийного фонда, где проживают почти 25 тысяч человек. Кроме того, с помощью федеральной поддержки Сахалинская область возмещает расходы на реализацию мероприятий по ликвидации в период с 1 января 2019 года по 1 марта 2022 года более 80 тысяч «квадратов» аварийного жилфонда.

– Мы уделяем особое внимание улучшению жилищных условий людей. Так, чтобы работа не стояла, регион в прошлом и в этом году выкупал квартиры в новостройках для переселения из аварийного фонда за счёт областного бюджета. Отмечу, что на Сахалине и Курилах не останавливаются стройки, наоборот стараемся нарастить темп и мотивируем наших застройщиков сдавать дома вовремя. Федеральные деньги планируем распределить на приобретение квартир в строящихся домах под цели расселения, – прокомментировал министр строительства региона Алексей Колеватых.

Программа расселения аварийного жилья предусматривает различные механизмы: выплата гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения, строительство многоквартирных домов и приобретение квартир на вторичном рынке.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно завершила программу расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения. В прошлом году островной регион уже получил на эти цели порядка 2 миллиарда рублей из бюджета РФ.