Авиакомпания "Аврора" увеличивает частоту полетов на Камчатку и в Благовещенск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В основное расписание добавлены рейсы на октябрь и ноябрь 2022 года. Дополнительные рейсы в октябре из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский будут выполняться по пятницам, а в Благовещенск по средам, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Таким образом, пассажиры получают возможность воспользоваться тремя рейсами в неделю на Камчатку (среда, пятница, воскресенье) и четырьмя рейсами (вторник, среда, пятница) в столицу Амурской области. Причем по пятницам из Южно-Сахалинска в Благовещенск будут выполняться два рейса в день. В ноябре из Владивостока в Благовещенск кроме среды можно будет улететь и в воскресенье.
Тариф на дополнительные рейсы в одну сторону составляет от 2000 рублей. Количество мест ограничено. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A319, DHC-8-Q400, Sukhoi Superjet 100.
Напомним, 3 сентября по указанию губернатора Валерия Лимаренко состоялся первый авиарейс выходного дня между Южно-Сахалинском и Шахтерском. До сентября на этом направлении выполнялось 7 авиарейсов в неделю – с понедельника по пятницу. Такой график был удобен не всем жителям, поэтому они обратились к губернатору Валерию Лимаренко во время его рабочей поездки в Углегорский район.
Данные социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88.
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