Жители Южно-Сахалинска могут бесплатно сдать шины на утилизацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителям областного центра напоминают о возможности бесплатно сдать шины на утилизацию и дальнейшую переработку. В осенний и весенний периоды в Южно-Сахалинске наблюдается массовое складирование старых автомобильных покрышек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Люди оставляют их практически ежедневно на контейнерных площадках, вдоль дорог, в лесополосах, что наносит большой ущерб экологии. Силами администрации всё это собирается и вывозится на предприятие по переработке. С начала года городские службы уже вывезли на утилизацию более 64,5 тонны шин, - рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния Юлия Слуева.

Кроме того, муниципалитет для жителей Южно-Сахалинска выделил 4 площадки для бесплатного складирования шин. Люди могут привезти их и оставить на точках по адресам:

- ул. Ленина, 1А;

- Холмское шоссе, 5;

- ул. Железнодорожная, 68/4;

- ул. Больничная, 106.

Согласно законодательству, отработанные и пришедшие в негодность покрышки необходимо передавать организациям, имеющим лицензию на их утилизацию. Кроме того, действует запрет на сжигание шин, эти действия также вредят окружающей среде. В Южно-Сахалинске приём шин от населения и переработку ведет предприятие «ЭкоШина-Сахалин» (пер. Солнечный, 3). Привезти покрышки можно с 09.00 до 19.00.

Генеральный директор компании Евгений Ди сообщил, что занимается сбором и переработкой шин уже два года. На предприятии закупили специальное оборудование для переработки и теперь производят крошку для бесшовных покрытий, которыми обеспечивают ряд местных производителей. Горожан, кто привозит старые покрышки на переработку, становится всё больше, отмечает руководитель.

- Тем не менее, хотел бы обратиться к горожанам с просьбой — привозите к нам шины, по возможности, мы все вместе внесем вклад в экологию. Эти шины в природе утилизируются 500 лет, объёмы такого мусора растут в математической прогрессии. Перерабатывая материал, мы производим продукцию, которая после специальной обработки затем используется на детских, спортивных площадках, - рассказал Евгений Ди.

За несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды при размещении отходов нарушителям грозит административное наказание. В соответствии со ст. 8.2. КоАП РФ предусмотрены административные штрафы для граждан - до 3000 рублей; на должностных лиц - до 30 тыс. руб.; для ИП - до 50 тыс. руб., либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юридических лиц — до 250 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.