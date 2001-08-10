Тихоокеанское
информационное агентство
29 Сентября 2022
Сейчас 00:06
58,18|56,00|66,91
Сахалинцы и курильчане более двух с половиной тысяч раз обратились на горячую линию по вопросам мобилизации
11:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Губернатор Амурской области подписал постановление об осеннем призыве

Губернатор Амурской области подписал постановление об осеннем призыве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Амурской области Василий Орлов подписал постановление о призыве граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет на военную службу, пишет ИА "Порт Амур"

«Рекомендовать военному комиссариату Амурской области в октябре - декабре 2022 года организовать призыв на военную служу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет (…)», - говорится в постановлении.

Также в сообщается о создании областной призывной комиссии и комиссий в округах, районах и городах. 

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» срочная служба в армии длится 12 месяцев. Альтернативная - 21 месяц, если ее проходят в гражданских организациях, и 18 месяцев, если служба проходит в организациях вооруженных сил.

Осенняя призывная кампания в России стартует 1 октября. Призвать планируется 120 тысяч человек. В Минобороны разъясняли, что призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут. 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?