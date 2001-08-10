Анастасия Киктева приглашает сахалинцев голосовать за полуфиналистов телепрограммы "Классная тема!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В России стартовало голосование за педагогов, пробившихся в полуфинал нового телевизионного проекта "Классная тема!". Оставить свой голос может любой пользователь социальной сети "ВКонтакте". Министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева призвала островное учительское сообщество присоединиться к голосованию за коллег и отметила позитивные изменения в российском обществе.
- Остаётся несколько дней, чтобы принять участие в голосовании за участников проекта, - сказала Анастасия Киктева. - В списке много разносторонних и талантливых педагогов со всей страны. Призываю коллег не остаться в стороне, отдать свой голос. Совсем скоро, уже в середине октября мы вместе будем переживать и болеть за команду учителей Холмского района. Педагоги примут участие в еще одном крупном проекте - "Передаче знаний" на федеральном канале. Пришло время учителей и наставников. Я рада, что всё больше достойный героев появляются на экране ТВ.
Голосование за полуфиналистов продлится до 1 октября. Поддержать понравившегося участника можно через специального чат-бота во "ВКонтакте", разработанного АНО "Диалог". На полуфинальном этапе выступают 35 педагогов из разных регионов России. Осенью каждый из них разместил видеоуроки в сообществе проекта "Классная тема!". Посмотреть их можно по ссылке.
– В центре образовательного процесса всегда стоял и будет стоять учитель. И мы ведем масштабную работу по популяризации профессии педагога, - отметила заместитель Министра просвещения РФ Татьяна Васильева. - Так, например, шоу «Классная тема» выберет финалистов в результате всероссийского голосования. Нам важно слышать голос не только профессионального сообщества, но и родителей. Также отрадно, что старт такому масштабному проекту дается накануне Года педагога и наставника, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверена, что педагогов ждет увлекательная программа, этот год будет ярким, насыщенным, полным интересных мероприятий.
В финал выйдут семь человек, которые наберут большее число голосов. Уроки по своим предметам они представят в эфире телеканала «Россия-1». В роли учеников на программе выступят телезрители и гости студии, среди которых известные учёные, космонавты музыканты, а также артисты театра и кино. Призом для победителя станет авторская программа на федеральном телеканале.
Проект «Классная тема!» создан в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Организаторы конкурса Минпросвещения России и телеканал «Россия-1», а информационную поддержку оказывает социальная сеть «ВКонтакте». Заявки на конкурс отправили 6 тыс. учителей со всей страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик.
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