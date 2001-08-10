Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2022
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11:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Амурской области заработал центр содействия ошибочно мобилизованным жителям

В Амурской области заработал центр содействия ошибочно мобилизованным жителям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье начал работу центр содействия тем, кто ошибочно был мобилизован. Об этом пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на пресс-службу Народного фронта. 

Отмечается, что подобные центры, которые также принимают вопросы по проблемам организации быта мобилизованных, развернуты на базе отделений НФ во всех регионах России.
  
Амурчане могут направлять обращения в областное отделение Народного фронта по электронной почте: [email protected], в группы движения в ВК и ОК.   

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