Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по фрезерованию дорожного полотна стартуют на ул. Лермонтова Южно-Сахалинска. Они коснутся участка от пересечения с ул. Сахалинской до поворота на Сахалинскую областную психиатрическую больницу. Работы начнутся сегодня, 27 сентября, в 10.00, а завершатся завтра, 28 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Перекрывать движение не планируется. Работы будут выполняться по полосам. Автомобилистов просят быть внимательными при движении в указанном районе.

Напомним, ремонтные работы на указанном участке проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». О дальнейших работах, связанных с укладкой асфальтобетонного покрытия, будет сообщено дополнительно.