В Анивском районе завершили ямочный ремонт во дворах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ямочный ремонт дворовых территорий в Анивском округе выполнен в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Финальным аккордом подрядчиков стала укладка нового покрытия в нескольких дворах Анивы, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Всего за 2022 год по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Анивском районе проведен ямочный ремонт 55 дворовых территорий, общая площадь замененного покрытия составила более 4000 квадратных метров.

- Стоит отметить, что в текущем году сделано даже больше, чем планировалось изначально. Планировали отремонтировать около 2000 квадратных метров асфальтового покрытия. Благодаря дополнительной финансовой поддержке из областного бюджета отработали в два раза больше, - рассказал ведущий консультант отдела дорожного хозяйства и благоустройства администрации округа Вячеслав Ларин.

В Анивском районе в этом году ямочный ремонт во дворах начался в июне. В рамках нацпроекта работы выполняли сотрудники двух подрядных организаций – ГУДП «Экспромт» и ООО «Визит». За каждой подрядной организацией были закреплены свои населённые пункты, где необходимо было провести работы. Перед этим сотрудники администрации провели работу по учету поврежденных участков. При этом активность проявили и сами жители округа. Через социальные сети, при помощи платформы обратной связи «Решаем вместе» специалисты получали информацию, что называется из первых уст, о проблемных участках во дворах.

- Яма не давала покоя мне и моим соседям. Вечно в ней стояла вода. Написали в администрацию и теперь эта «ложка дёгтя» исчезла, - поделилась эмоциями жительница города Анива Эльвира Непричастная.

В текущем году работы завершены. На 2023 год также планируется провести ремонт территорий, которые в 2022 не вошли в список ремонтируемых. В планах отремонтировать не менее 2000 квадратных метров асфальтового покрытия во дворах Анивского района.