Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2022
Сейчас 20:09
59,83|58,94|66,91
Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
16:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Камчатки приглашают провести эковыходной

Жителей Камчатки приглашают провести эковыходной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатцы могут провести выходной на природе этой осенью в Экохабе, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на Ойкумену.

24 сентября состоится бесплатный заезд для взрослых и детей в строящийся экопарк Ойкумена в районе Паратунки.

Все участники могут внести свой вклад в благоустройство молодежного Экопарка.

Для гостей пройдет мастер-класс, где вместе они создадут стол из старой катушки с декором из переработанного стекла. Вместе высадят растения в эковазоны, которые станут частью придомовой территории Экохаба.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?