Жителей Камчатки приглашают провести эковыходной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Камчатцы могут провести выходной на природе этой осенью в Экохабе, сообщает ТК "41 Регион" со ссылкой на Ойкумену.

24 сентября состоится бесплатный заезд для взрослых и детей в строящийся экопарк Ойкумена в районе Паратунки.

Все участники могут внести свой вклад в благоустройство молодежного Экопарка.

Для гостей пройдет мастер-класс, где вместе они создадут стол из старой катушки с декором из переработанного стекла. Вместе высадят растения в эковазоны, которые станут частью придомовой территории Экохаба.