Южносахалинцы могут получить субсидию на подготовку техплана жилого дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 3 октября в Южно-Сахалинске начнется прием заявок на получение компенсации затрат на изготовление технического плана на объекты ИЖС, не стоящие на государственном кадастровом учете. Также сейчас подготовить документ можно по фиксированной цене - 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска с 3 октября начнет прием документов на получение субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с подготовкой технического плана на объекты ИЖС. Право на получение субсидии имеют физические лица, осуществившие строительство дома на принадлежащем им земельном участке, но не поставившие его на государственный кадастровый учет.
Уточним, субсидия предоставляется в размере не более 10000 рублей от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Компенсация действует на затраты, произведенные в текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовом периоде, при условии обязательной постановки жилого дома на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера. Компенсировать можно затраты на технический план, подготовленный в любых профильных организациях.
Заявки на субсидию принимаются департаментом в период с 3 октября по 1 ноября 2022 года по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 32, офис 402, с 9.00 до 17.15 часов (обед 13.00-14.00). Или по электронной почте: [email protected]; [email protected]. Консультации по телефону: 312-648 доб. 2.
Ознакомиться с порядком и требованиями к получению субсидии можно в постановлении администрации Южно-Сахалинска от 26.08.2022 № 2013-па: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/32456.
Напомним также, что в настоящее время муниципальное предприятие «Горархитектура» изготавливает технический план индивидуального жилого дома по фиксированной цене - 10 тысяч рублей, она сохранится до конца 2022 года. Заявки на подготовку документа по фиксированной стоимости принимаются по адресу ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85, 300-932, доб. 1.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:42 Сегодня Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
12:51 Сегодня «Восток» стал собственностью Сахалинской области
10:07 Сегодня Водителям Южно-Сахалинска напомнили, на каких городских дорогах ограничено движение
09:12 Сегодня Сахалинцев приглашают на заседание Клуба английского языка
16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
16:27 16 Сентября Здания в Южно-Сахалинске понемногу начинают соответствовать дизайн-коду
16:43 16 Сентября Улицу Ленина в Южно-Сахалинске будут ремонтировать до конца месяца
17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 09:40 20 Сентября В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 19 Сентября Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
- 17:42 16 Сентября Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте
- 16:15 16 Сентября Южно-Сахалинск в субботу проводит очередной «Остров-Рыбу»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?