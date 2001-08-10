Южносахалинцы могут получить субсидию на подготовку техплана жилого дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 3 октября в Южно-Сахалинске начнется прием заявок на получение компенсации затрат на изготовление технического плана на объекты ИЖС, не стоящие на государственном кадастровом учете. Также сейчас подготовить документ можно по фиксированной цене - 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Департамент архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска с 3 октября начнет прием документов на получение субсидии на возмещение затрат (части затрат), связанных с подготовкой технического плана на объекты ИЖС. Право на получение субсидии имеют физические лица, осуществившие строительство дома на принадлежащем им земельном участке, но не поставившие его на государственный кадастровый учет.

Уточним, субсидия предоставляется в размере не более 10000 рублей от фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Компенсация действует на затраты, произведенные в текущем финансовом году и (или) в предшествующем текущему финансовом периоде, при условии обязательной постановки жилого дома на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера. Компенсировать можно затраты на технический план, подготовленный в любых профильных организациях.

Заявки на субсидию принимаются департаментом в период с 3 октября по 1 ноября 2022 года по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 32, офис 402, с 9.00 до 17.15 часов (обед 13.00-14.00). Или по электронной почте: [email protected]; [email protected]. Консультации по телефону: 312-648 доб. 2.

Ознакомиться с порядком и требованиями к получению субсидии можно в постановлении администрации Южно-Сахалинска от 26.08.2022 № 2013-па: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1119/32456.

Напомним также, что в настоящее время муниципальное предприятие «Горархитектура» изготавливает технический план индивидуального жилого дома по фиксированной цене - 10 тысяч рублей, она сохранится до конца 2022 года. Заявки на подготовку документа по фиксированной стоимости принимаются по адресу ул. Вокзальная, 13 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85, 300-932, доб. 1.