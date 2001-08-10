Сахалинским рыбакам предлагают 100 тысяч за тунца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День тунца собираются отметить на Сахалине. Мероприятие пройдет в первые выходные октября в Невельске. Кульминацией праздника станет соревнование по добыче тунца. Для победителей подготовили ценные призы - за третье и второе место они получат по 30 и 60 тысяч рублей, за первое -100 тысяч. Главным критерием, по которому будут определять победителя, станет размер и вес пойманной рыбы, сообщает astv.ru.

- Мероприятие рассчитано на два дня. В первый день экипажи выходят на ловлю тунца. Они соревнуются, по результатам подводятся предварительные итоги. Во второй день состоится заключительный турнир, заключительная рыбалка. Будут приглашены все гости, желающие посмотреть и увидеть награждение, - рассказала организатор мероприятия "День тунца" Елизавета Дорошенко.

Весь процесс охоты на тунца будет транслироваться на экраны, а комментаторы будут озвучивать всё, что происходит на воде. По последним данным, в море должны выйти более 15 катеров.

Тунец - рыба сложная. Для того, чтобы его поймать нужно быть настоящим профессионалом. О секретах ловли "морской говядины" рассказали Роман и Владислав, которые делают это уже 5 лет. Перед стартом охоты на тунца, мужчины обучались на Сейшельских островах.

- Это всё началось, наверное, ещё от родителей. Так как мы - сахалинцы, коренные жители. Соответственно, у нас это всё в крови уже. Корюшка, лосось, всё остальное, стало нам не интересным. Хочется большую, крупную рыбу ловить, - поделился участник соревнований Владислав Пресков.

- Когда зацепился тунец, это только пять процентов твоего успеха. Чтобы его действительно добыть, поднять - это ещё 95 процентов. Это умение, опыт. Важны снасти, как ты их настроишь, как ты свяжешь узлы. Тунец не терпит никакого компромисса, - подчеркнул участник соревнований Роман Андреев.

Соревнования будут проходить 1 и 2 октября в Невельске. После окончания рыбалки пойманного тунца приготовят, и гости праздника смогут попробовать настоящий океанский деликатес. Помимо этого, любой желающий сможет приобрести ценную рыбу на аукционе.