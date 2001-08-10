Молодые лейтенанты выполнили на Сахалине нормативы по армейской тактической стрельбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С лейтенантами выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине состоялось занятие по армейской тактической стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках проходящих военных сборов, на специально подготовленном войсковом стрельбище «Троицкое», под руководством опытных инструкторов военнослужащие выполнили нормативы по этому виду боевой подготовки.

В ходе занятий молодые офицеры отработали как одиночные упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, так и в составе боевых двоек. Стрельба велась из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Кроме того, военнослужащие вели стрельбу из укрытий имитирующих здания и различные строения, при этом им приходилось постоянно перемещаться и менять огневые позиции для стрельбы. Отдельным элементом армейской тактической стрельбы стало ведение огня из окопов в движении.

Во время выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе в составе боевых двоек, для дальнейшего продвижения, военнослужащим было необходимо прикрывать друг друга стрелковым огнём.

В ходе проходящих сборов молодым лейтенантам предстоит ещё продемонстрировать свои навыки управления различными видами гусеничной и автомобильной техникой.