Молодые лейтенанты выполнили на Сахалине нормативы по армейской тактической стрельбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С лейтенантами выпускниками высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации на Сахалине состоялось занятие по армейской тактической стрельбе, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В рамках проходящих военных сборов, на специально подготовленном войсковом стрельбище «Троицкое», под руководством опытных инструкторов военнослужащие выполнили нормативы по этому виду боевой подготовки.
В ходе занятий молодые офицеры отработали как одиночные упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, так и в составе боевых двоек. Стрельба велась из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.
Кроме того, военнослужащие вели стрельбу из укрытий имитирующих здания и различные строения, при этом им приходилось постоянно перемещаться и менять огневые позиции для стрельбы. Отдельным элементом армейской тактической стрельбы стало ведение огня из окопов в движении.
Во время выполнения нормативов по армейской тактической стрельбе в составе боевых двоек, для дальнейшего продвижения, военнослужащим было необходимо прикрывать друг друга стрелковым огнём.
В ходе проходящих сборов молодым лейтенантам предстоит ещё продемонстрировать свои навыки управления различными видами гусеничной и автомобильной техникой.
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