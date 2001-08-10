Тихоокеанское
информационное агентство
21 Сентября 2022
Сейчас 15:20
60,02|60,05|66,91
На Украине погиб еще один сахалинец
09:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают попробовать на вкус бабье лето

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Вкус бабьего лета" - так назвали первую ярмарку нового сезона мастера декоративно-прикладного творчества. Талантливые люди нашего острова представят на ярмарке свои новые изделия, выполненные в разных техниках и направлениях, рассказли ТИА "Острова" в ЦНТИ.

На творческом празднике пройдут мастер-классы:

- «Японское классическое оригами» - 24-25 сентября в 13-00, ведет МК Виктор Мещеряков, стоимость 100 рублей;

- акварельная открытка «Осень в картинках»- 24 сентября в 14 -00 ведет МК Катерина Рубанова, материалы предоставляются, стоимость 150-350 рублей;

«Осенний маскарад» - выставка работ Натальи Тикк;

Осенняя дегустация со вкусом бабьего лета - наши мастера будут угощать гостей ярмарки вкусным чаем, медом, вареньем из сахалинских ягод.

25 сентября в 15-00 состоится розыгрыш вкусной лотереи.

Ярмарка будет работать 24-25 сентября с 11-00 до 17-00
Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр. 31, рядом с краеведческим музеем.

Телефон: 311-470

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?