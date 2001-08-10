Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают попробовать на вкус бабье лето
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Вкус бабьего лета" - так назвали первую ярмарку нового сезона мастера декоративно-прикладного творчества. Талантливые люди нашего острова представят на ярмарке свои новые изделия, выполненные в разных техниках и направлениях, рассказли ТИА "Острова" в ЦНТИ.
На творческом празднике пройдут мастер-классы:
- «Японское классическое оригами» - 24-25 сентября в 13-00, ведет МК Виктор Мещеряков, стоимость 100 рублей;
- акварельная открытка «Осень в картинках»- 24 сентября в 14 -00 ведет МК Катерина Рубанова, материалы предоставляются, стоимость 150-350 рублей;
«Осенний маскарад» - выставка работ Натальи Тикк;
Осенняя дегустация со вкусом бабьего лета - наши мастера будут угощать гостей ярмарки вкусным чаем, медом, вареньем из сахалинских ягод.
25 сентября в 15-00 состоится розыгрыш вкусной лотереи.
Ярмарка будет работать 24-25 сентября с 11-00 до 17-00
Адрес: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр. 31, рядом с краеведческим музеем.
Телефон: 311-470
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