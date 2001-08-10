Сахалинский психолог рассказала, как защитить детей от угроз в интернете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Доверительные беседы внутри семьи – лучший способ обезопасить детей от киберугроз. В этом убеждена президент ассоциации психологов и психотерапевтов Сахалинской области, руководитель центра «Инсайт» Анастасия Горожанова. Перед важным разговором с ребёнком она советует родителям вооружиться фактами и собрать как можно больше информации об опасностях, с которыми можно столкнуться в интернете. Другие рекомендации специалиста – в нашем материале.
Психолог советует не использовать язык запугивания и общие фразы вроде «это ужасно» или «от этого умирают», а аргументировать свою позицию фактами и статистикой.
- Говорите языком своих чувств, говорите о причинах появления этого в сети. Информирование – лучший способ профилактики, – считает Горожанова.
По её словам, не стоит пренебрегать и техническими способами защиты детей от опасного контента – функцией «родительский контроль».
- Есть очень важное правило, которое вы можете донести ребёнку: «Иметь секреты - это нормально, ты не всё должен рассказывать своим родителям. Но если тебе от этого секрета стыдно, страшно, неловко, это - плохие секреты, которые могут навредить тебе и твоей семье. О таких секретах стоит рассказать взрослому, – говорит психолог.
Одной из угроз, с которыми может столкнуться ребёнок в Сети – это кибертравля. Специалист отмечает, что буллинг не всегда бывает очевидным, но в любом случае способен нанести урон детской психике.
- Нужно донести ребёнку, что даже если он сомневается в том, травля ли это или просто шутки, можно спросить у взрослого. Если то, что происходит, неприятно ребёнку, – это ненормально. Расскажите ребёнку, что он всегда может заблокировать в сети источник неприятного контента и может обратиться за помощью к родителям или психологу, – советует Горожанова.
Если ребёнок столкнулся с порнографией, то ему необходимо спокойно объяснить, что это – постановочное видео, а в жизни этот процесс выглядит иначе.
- Нужно рассказать, что секс – это для взрослых, он должен быть в отношениях между людьми, которые любят друг друга. И обязательно проговорите, что тело ребёнка принадлежит только ему, никто не вправе его трогать без разрешения, фотографировать и совершать другие действия. Также расскажите, что ему не стоит отправлять никому фотографии своего тела и нижнего белья, – отметила психолог.
Обезопасить ребёнка от различных угроз может только доверительная среда внутри семьи, открытые и спокойные разговоры на самые сложные и неприятные темы.
- Родитель должен стать для ребёнка безопасной зоной. И если так сложилось, что внутри семьи этого нет, обратитесь к психологу, – резюмирует Горожанова.
Недавно на платформе «Россия – страна возможностей» появился проект «Цифровая гигиена детей и подростков».
Специалисты собрали для родителей полезную информацию по теме: куда можно обратиться за помощью, если ребёнок столкнулся с опасным контентом, а также материалы для совместного изучения. Среди них – советы о том, какие фотографии не стоит выкладывать в Сеть и какие мобильные приложения можно установить на телефон ребёнка, чтобы оградить его от деструктивной информации.
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