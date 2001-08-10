На Сахалине ОНФ пытается решить проблему бесхозных детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народный фронт сделал шаг к решению проблемы содержания детских площадок. Вместе с администрацией Южно-Сахалинска и представителями управляющих компаний решено создать общие правила существования таких объектов. В городе их более 330, и лишь 260 имеют владельца в лице муниципалитета. Бесхозяйные площадки разрушаются, неся угрозу детям, рассказали ТИА "Острова" в региональном ОНФ.

Совещание с представителями мэрии, УК, прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам ребенка и других заинтересованных структур прошло в сахалинском офисе президентского движения. Построенные во дворах площадки часто не имеют собственника, никем не содержатся и не ремонтируются. Итог – травмы, которые малыши получают на сломанных качелях и игровых комплексах. Народный фронт зафиксировал больше десятка опасных игровых уголков только в областном центре.

Проблема, признали участники диалога, многоплановая: коммунальные платежи жильцов этих трат не предусматривают. Несмотря на то, что в городском бюджете предусмотрена субсидия на ремонт площадок, обращаться за ней управляющие компании не спешат. Часто на объекты нет проектов и сертификатов безопасности, участки под ними не отмежеваны. Чтобы устранить все эти бюрократические препоны, в ходе непростого обсуждения было решено создать нормативный документ, который подробно опишет все этапы жизненного цикла площадок, от создания до передачи в УК, от правил содержания до сноса. Работать над ним пообещали совместно, силами юристов муниципальных структур и управляющих компаний.

«Если удастся создать работающее положение на уровне главного города Сахалинской области, дальше можно будет этот опыт транслировать в другие районы. Также мы считаем необходимым обратиться в областную думу, чтобы никаких препон для создания безопасных условий не было и на региональном уровне», - сказал руководитель исполкома Народного фронта Алексей Казанцев.