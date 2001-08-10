В арт-резиденции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовала заявочная кампания программы комплексного развития молодёжной политики в регионах России "Регион для молодых", рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Главная задача программы - помочь в развитии инфраструктуры молодёжной политики. В 2023 и 2024 годах Росмолодёжь направит на конкурсной основе в регионы 10 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно).

Сахалинская область планирует расширять горизонты и возможности в нашем островном регионе. Данная программа актуальна для поддержки молодых, в том числе развития сети молодёжных центров, разработку новых интересных форматов, проектов, программ и услуг для молодёжи.

Агентство по делам молодёжи провело стратегическую сессию с представителями школьного и студенческого самоуправления. Ребята предложили крутые кейсы для открытия нового молодёжного дома. Участниками было презентовано 176 идей, каким видят молодёжный центр молодые и амбициозные представители островного региона и что в нём точно должно быть.

– Идеи, которые инициировали участники сессии, впечатляющие, но раскрывать их пока не будем–самые интересные возьмём в работу. Возможно, именно эти идеи лягут в основу написания заявки для участия в «Регионе для молодых» от Сахалина и Курил, – рассказал руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Молодёжь - это трендовая часть современного общества, за которым необходимо следовать, поддерживать и создавать возможности для самореализации. Данная программа войдет в федеральный проект «Молодежь России», национального проекта «Образование», а ее участники будут отбираться в формате конкурса на предоставление субсидии с обязательным софинансированием со стороны региона. Идею об участии в данной программе поддержал Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.