До 1 октября сахалинцы и курильчане могут изменить способ получения набора социальных услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У островных федеральных льготников до 1 октября есть возможность подать заявление о форме предоставления набора социальных услуг с 1 января 2023 года. Подать такое заявление можно и в онлайн-режиме, рассказали ТИА "Острова" в ОПФР по Сахалинской области.

На Сахалине и Курилах проживают более 25 тыс. федеральных льготников. До 1 октября они могут подать заявление о том, в какой форме желают получать набор социальных услуг (НСУ) с 1 января 2023 года.

Напомним, набор социальных услуг может предоставляться гражданину в натуральной либо денежной форме. В натуральном выражении в состав набора социальных услуг входят три услуги:

- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

В денежном выражении размер набора социальных услуг в нынешнем году составляет 1 тыс. 313 руб. 44 коп.. Из них 1 тыс. 11 руб. 64 коп. ежемесячно выделяется на лекарства, 156 руб. 50 коп. — на санаторно-курортное лечение и 145 руб. 30 коп. - на проезд.

При необходимости гражданин может заменить получение от одной до трех услуг в натуральной форме на денежный эквивалент либо наоборот.

Подать заявление о форме получения НСУ можно в любой клиентской службе ПФР и офисе МФЦ, а также направить заявление через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.

Поданное заявление будет действовать с 1 января 2023 года до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Если гражданин желает сохранить существующий сегодня порядок получения набора социальных услуг, то заявление подавать не нужно.