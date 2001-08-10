До 1 октября сахалинцы и курильчане могут изменить способ получения набора социальных услуг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У островных федеральных льготников до 1 октября есть возможность подать заявление о форме предоставления набора социальных услуг с 1 января 2023 года. Подать такое заявление можно и в онлайн-режиме, рассказали ТИА "Острова" в ОПФР по Сахалинской области.
На Сахалине и Курилах проживают более 25 тыс. федеральных льготников. До 1 октября они могут подать заявление о том, в какой форме желают получать набор социальных услуг (НСУ) с 1 января 2023 года.
Напомним, набор социальных услуг может предоставляться гражданину в натуральной либо денежной форме. В натуральном выражении в состав набора социальных услуг входят три услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
В денежном выражении размер набора социальных услуг в нынешнем году составляет 1 тыс. 313 руб. 44 коп.. Из них 1 тыс. 11 руб. 64 коп. ежемесячно выделяется на лекарства, 156 руб. 50 коп. — на санаторно-курортное лечение и 145 руб. 30 коп. - на проезд.
При необходимости гражданин может заменить получение от одной до трех услуг в натуральной форме на денежный эквивалент либо наоборот.
Подать заявление о форме получения НСУ можно в любой клиентской службе ПФР и офисе МФЦ, а также направить заявление через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.
Поданное заявление будет действовать с 1 января 2023 года до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. Если гражданин желает сохранить существующий сегодня порядок получения набора социальных услуг, то заявление подавать не нужно.
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