Медобследования для холмчан наконец собрали в одном месте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

75 тысяч сахалинцев и курильчан прошли углубленное медицинское обследование. В регионе продолжают расширять программу таких осмотров для жителей старше 65 лет. Условия для приема значительно улучшились в Холмском районе, обратили внимание ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

Преобразования в Холмском районе связаны с проведением ремонта в хирургическом корпусе и перемещением туда основных служб центра углубленных исследований. Ранее процедуры приходилось проходить в разных зданиях по всему городу.

– Максимально собрали в одном помещении все возможные исследования, включая кабинеты эндоскопии, УЗИ, процедурный, гинеколога, лабораторию. Отдельно, в другом корпусе размещается только рентген-кабинет, туда организовали доставку транспортом больницы, – рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Для доставки пациентов используется легковая машина – одна из трех, поставленных в этом году в районную больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». Жителям отдаленных населенных пунктов района в Холмск помогают доехать с помощью муниципального транспорта. Сегодня таким образом в районный центр прибыла группа пациентов из села Чехов.

– Раньше проходил обследования в Корее, сейчас могу проверить здоровье здесь. Являюсь инвалидом первой группы по зрению, для меня важно регулярно проходить врачей. Здесь очень удобно организовали, ничего не надо ждать, администраторы помогают от начала до конца, – поделился житель Чехова Борис И.

Прохождение углубленных исследований организовано в 15 специализированных центрах по всему региону. С этого года пройти комплексную диагностику, не дожидаясь 65 лет, могут и мужчины. Всего по состоянию на 16 сентября углубленные исследования в этом году прошли 75 тысяч жителей региона. За весь прошлый год осмотры прошла 71 тысяча человек.

– Программы углубленного исследования удобны своим подходом – можно пройти универсальную диагностику всего организма. Если есть жалобы по конкретному поводу, на нездоровье в какой-то области, можно пройти профильную программу, например, офтальмологическую или урологическую. По результатам будут даны рекомендации врача, при наличии медпоказаний – направление на дальнейшие исследования или госпитализацию, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

Для повышения доступности оказания медицинской помощи в Сахалинской области запланировано строительство новых поликлиник. В следующем году их возведение начнется в областном центре и его планировочных районах – Хомутово и Дальнем, а также в Холмске и Углегорске. Строительство будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.