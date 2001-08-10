Перекресток Украинской и Карьерной закроют на месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15.00 часов субботы, 17 сентября, будет перекрыт для движения автомобилистов перекресток улиц Украинской и Карьерной. Объезд будет организован с северной стороны ул. Украинской. Предполагаемая продолжительность работ на данном перекрестке – 1 месяц, сообщили ТИА «Острова» в «РВК-Сахалин».
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Уюн» в северо-восточной части Южно-Сахалинска - часть мероприятий инвестиционной программы со стартом работы в текущем году.
Первая очередь из трех домов площадью 27 тысяч квадратных метров будет введена в строй до конца года. В комфортабельные квартиры переедут 400 островных семей. На территории жилого комплекса «Уюн» будут также построены школа на 1800 мест и три детских сада. В районе планируется проложить 3,5 км сетей водоснабжения разного диаметра. Еще столько же - сетей водоотведения. В этом же районе появится и новая повысительная насосная станция производительностью 3500 кубометров в сутки.
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