Сахалинский эксперт рассказал, как

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Умная лента" Youtube, которая якобы адаптирована под настроение и увлечения пользователя, таит в себе определённые риски, считает сахалинский медиаконсультант Сергей Макаров. По его мнению, выборочный показ контента и новостей формирует у посетителей видеохостинга искажённую картину реальности.

- По своей сути "умная лента" создаёт некий информационный мыльный пузырь для пользователя, - говорит Сергей Макаров. - К примеру, возьмем новости о политической жизни и вымышленного пользователя из соцсети. Назовём его Алёшей. Предположим, что Алёша имеет социалистические взгляды, а значит он подпишется на околоновостные каналы, продвигающие соответствующую повестку. Со временем Алёша начнет получать рекомендованные новости такого же характера от сообществ и блогеров. Причем даже без подписки на них. А все новости и события, которые имеют не его точку зрения, будут проходить мимо.

Он добавил, что отбор контента по неизвестным алгоритмам чреват тем, что у пользователя создаётся иллюзия вида «весь мир с нами» и что другая точка зрения является ошибочной, а её носителями выступает крайне малочисленная часть общества.

- Со временем нашему Алёше будет казаться, что все вокруг стали думать, как он, - рассказывает Макаров. - Что только его позиция правильная. В личных разговорах со знакомыми и коллегами он будет находить непонимание и часто произносить: "Да ты что? Все так говорят! Все уже так считают, посмотри интернет!". На мой взгляд, рекомендательная умная лента создаёт для людей некие шоры, через которые невозможно увидеть многополярность мнений и точек зрений.

О невиданном ранее потоке разрушительных и нарушающих законы РФ материалов на видеохостинге Youtube говорят различные исследователи. Начало антироссийской кампании они датируют февралём 2022 года. Эксперты предполагают, что на этой платформе реализован алгоритм, направленный на разжигание русофобских настроений, а материалы с альтернативной точкой зрения попросту блокируются и попадают в теневой бан.

Депутат Госдумы, зампред комитета по информполитике Антон Горелкин заявил о фактическом признании властями США их прямого влияния на работу рекомендательных алгоритмов соцсетей. Очень хорошо, по мнению политика, это видно из истории, когда Марк Цукерберг заблокировал распространение новостей о содержимом ноутбука сына президента США после визита к нему сотрудников ФБР.

Другим следствием антироссийской политики Youtube является наполнение ленты недостоверной, а зачастую и откровенно враждебной информацией о специальной военной операции (СВО). Отдельно эксперты говорят об опасности бесконтрольного пользования этой платформой детьми.

– Youtube систематически подсовывает своим пользователям, в том числе и детям, фейки об СВО, изображение трупов и убийств, а также другие жуткие ролики, не заботясь о безопасности своей аудитории, – говорит руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета Александр Малькевич.

К тревожным выводам относительно Youtube приходят не только отечественные исследователи. Аспирант Швейцарского федерального технологического института Мануэль Рибейро доказал, что пользователей видеохостинга буквально заманивали на радикальные каналы, используя лидеров общественного мнения. Чтобы отследить пути перемещения, не нужен даже доступ к коду, достаточно было отследить комментарии и увидеть, по каким ссылкам переходили зрители. Проведённое швейцарцем исследование показало, что пользователи подвергались влиянию ультраправых радикалов, то есть неонацистов.