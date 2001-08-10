В Южно-Сахалинске из-за аварии не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 14 сентября, из-за аварийного отключения электроснабжения временно не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы. На перекрестке с пр. Победы движением автотранспорта управляет регулировщик. По предварительной информации ПАО «Сахалинэнерго», отключение продлится до 11.00. В настоящее время специалисты устраняют аварию на электросетях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Капитальный ремонт продолжается на ул. Украинской на участке от пересечения с пр. Мира и до оптовой базы. Перекресток ул. Украинской с пр. Мира открыт для проезда с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Движение в восточную сторону по ул. Украинской возобновлено. Закрытым для проезда остается поворот на запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.

Работы по капремонту продолжаются на ул. Комсомольской на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Пуркаева. Проезд для транспорта открыт.

Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, в ходе капитального ремонта автомобильной дороги Северо-западный объезд Южно-Сахалинска на перекрестке ул. Ленина – ул. Лесной ведется замена грунта земляного полотна, затем будет уложено асфальтобетонное покрытие. Для проезда транспорта закрыта полоса автодороги, поэтому на этом участке возможно затруднение движения. Работы планируется завершить до 19 сентября.

В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Движение по ул. Авиационной возобновится в октябре.

Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.