В Южно-Сахалинске из-за аварии не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 14 сентября, из-за аварийного отключения электроснабжения временно не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы. На перекрестке с пр. Победы движением автотранспорта управляет регулировщик. По предварительной информации ПАО «Сахалинэнерго», отключение продлится до 11.00. В настоящее время специалисты устраняют аварию на электросетях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Капитальный ремонт продолжается на ул. Украинской на участке от пересечения с пр. Мира и до оптовой базы. Перекресток ул. Украинской с пр. Мира открыт для проезда с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Движение в восточную сторону по ул. Украинской возобновлено. Закрытым для проезда остается поворот на запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.
Работы по капремонту продолжаются на ул. Комсомольской на участке от моста через руч. Пригородный до ул. Пуркаева. Проезд для транспорта открыт.
Как сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, в ходе капитального ремонта автомобильной дороги Северо-западный объезд Южно-Сахалинска на перекрестке ул. Ленина – ул. Лесной ведется замена грунта земляного полотна, затем будет уложено асфальтобетонное покрытие. Для проезда транспорта закрыта полоса автодороги, поэтому на этом участке возможно затруднение движения. Работы планируется завершить до 19 сентября.
В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Движение по ул. Авиационной возобновится в октябре.
Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на "Ночь китов"
10:14 Сегодня В Южно-Сахалинске из-за аварии не работают светофоры на пересечении улицы Ленина с ул. Поповича и пр. Победы
09:43 Сегодня В Долинске пожарные тушили горящий подъезд многоэтажки
- 10:12 Сегодня На Сахалин с гастролями прибыл хабаровский камерный театр "ТРИАDА"
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:34 9 Сентября Ученики детских школ искусств поздравили Южно-Сахалинск с Днем города
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?