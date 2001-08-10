Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на "Ночь китов"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 сентября в 17 часов в городском парке Южно-Сахалинска (в районе теннисных кортов) стартует «Ночь китов». Это просветительское мероприятие для семей с детьми старше 6 лет и любителей природы всех возрастов, которое станет подарком всем сахалинцам к природоохранному празднику Всемирный день морей. Праздник «Ночь китов» проводится при поддержке международного консорциума «Сахалин-1» и городского парка Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в клубе "Бумеранг".
На протяжении трех часов гости праздника смогут окунуться в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской области. Организаторы и партнёры готовят для детей и взрослых участников разнообразные тематические станции.
В этом году гостей ждут следующие активности:
1. Волонтёры группы помощи морским животным «Друзья океана» на станции «Спасатели морских животных» расскажут, кому и как они помогают.
2. «Центр чтения» познакомит детей с книгой «Азбука морских млекопитающих».
3. На станции «Что нам даёт океан?» ребята увидят, какую роль Мировой океан играет на планете.
4. «Морской кинотеатр» покажет документальный фильм о жизнь китов и дельфинов.
5. На станции «Эволюция морских млекопитающих» участники узнают, как животные менялись, чтобы приспособиться к жизни в океане.
6. О правильной утилизации пластика расскажут на станции «Отходы или ресурсы?»
7. На станции «Киты в объективе фотокамеры» ребятам покажут, чем серые киты отличаются друг от друга и как эти отличия помогают учёным изучать китов.
8. Ребята сделают открытия о микроскопических обитателях океана вместе в ведущими станции «Тайны фитопланктона».
9. Станция «Технологии для китов» от Регионального ресурсного центра «Кванториум» покажет, какие программы и оборудование помогают исследовать и защищать животных.
10. Специалисты центра «Семейная азбука» покажут сходства и различия грудного вскармливания человека и морских млекопитающих на станции «Молочные истории».
11. На станции «Собери тюленя» педагоги центра детско-юношеского туризма покажут детям, чем ушастый тюлень отличается от настоящего.
12. На творческой площадке гости праздника смогут сделать мобиль с китами или открытку ко Дню морей.
13. Творческая станция от Студии «ШикКерамика» - на ней можно будет раскрасить керамическую подвеску с китом.
14. Во время праздника будет проведён квест «На природу за знаниями». Победителей ждут призы.
Организаторы «Ночи китов» хотят обратить особое внимание на использование одноразового пластика — призвать сахалинцев сократить количество пластикового мусора в своей жизни. Клуб «Бумеранг» и его партнёры стремятся к использованию только многоразовой посуды на своих мероприятиях. На чайной станции возможно будет получить походный горячий чай только в многоразовую кружку или термос.
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