Сахалинскую область накроет циклон с сильным дождем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 13 сентября 2022 года на территории Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского и Макаровского районов прогнозируется сильный (15-29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов и менее), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Ночью 14 сентября и в последующие сутки на реках Сахалина прогнозируются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.