Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2022
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В Березняках пройдет выездной прием граждан
14:27, | Новости общества Сахалина и Курил

В Березняках пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города приглашает на выездной прием жителей с. Березняки. На вопросы граждан ответят специалисты департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием состоится завтра, 14 сентября, в 16:00 по адресу: с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а (отдел по управлению территорией).

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