Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2022
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14:24, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ограждение ботанического сада получит новый облик

В Южно-Сахалинске ограждение ботанического сада получит новый облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре приступили к работам в рамках капитального ремонта ограждения территории Сахалинского ботанического сада. Уже в этом году здесь появится новый современный забор. Работы выполняются в рамках реализации муниципального гранта по улучшению облика Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас ограждение представляет собой бетонный забор, состоящий примерно из 200 плит, которые уже в этом году заменят на новое современное сооружение. В данный момент на месте работает кран-балка и мини-экскаватор. Все работы выполняются строго по установленной схеме, позволяющей максимально защитить зеленые насаждения от возможных повреждений.

Напомним, согласно проекту, разработанного МКП «Горархитектура», внешний  вид будущего забора будет соответствовать растительной тематике. Такой дизайн гармонично впишется в пространство обновленной улицы Горького, где недавно были завершены работы по замене бордюрного камня и благоустройству. Закончить  обустройство забора ботанического сада планируется в конце этого года.

Добавим, что проектом также предусмотрено и оформление входной группы ботанического сада — в том числе здесь появится небольшое пространство для отдыха со скамейками. А в следующем году и на территории учреждения появятся новые пешеходные дорожки, мостики и зоны отдыха.

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