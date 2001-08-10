Креативную молодежь приглашают создать паблик-арт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Творческие жители областного центра могут обменяться идеями по улучшению городского пространства и реализовать их в рамках проекта «5 шагов для городов» госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 17 сентября в 11.00 в сквере Асахикава состоится тематическое мероприятие для южносахалинцев, которые хотят поучаствовать в улучшении городской среды. Организатор - департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. С участниками обсудят варианты размещения новых граффити, всем желающим предложат попробовать себя в качестве художника и расписать специальные арт-кубы. Подробнее о событии рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Ирина Андросова:

- Мы приглашаем на встречу 17 сентября юных дизайнеров, художников, детей, молодежь и всех, у кого есть интересные идеи, связанные с преобразованием пространства города. Проект по созданию паблик-арт является социально значимым, мы сейчас реализуем третий шаг программы «Вдохни жизнь», в ходе которого в областном центре появятся несколько граффити.

Напомним, проект «5 шагов для городов» направлен на позитивные и быстрые изменения городской среды. Так, в Южно-Сахалинске изменился облик технического здания на территории школы №1. Теперь объект украшен изображениями узнаваемых достопримечательностей региона - краеведческого музея, «Горного воздуха», маяка. Подробнее о проекте «5 шагов для городов» можно узнать на сайте https://5stepsforcities.ru/.