Креативную молодежь приглашают создать паблик-арт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Творческие жители областного центра могут обменяться идеями по улучшению городского пространства и реализовать их в рамках проекта «5 шагов для городов» госкорпорации ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 17 сентября в 11.00 в сквере Асахикава состоится тематическое мероприятие для южносахалинцев, которые хотят поучаствовать в улучшении городской среды. Организатор - департамент архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска. С участниками обсудят варианты размещения новых граффити, всем желающим предложат попробовать себя в качестве художника и расписать специальные арт-кубы. Подробнее о событии рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска Ирина Андросова:
- Мы приглашаем на встречу 17 сентября юных дизайнеров, художников, детей, молодежь и всех, у кого есть интересные идеи, связанные с преобразованием пространства города. Проект по созданию паблик-арт является социально значимым, мы сейчас реализуем третий шаг программы «Вдохни жизнь», в ходе которого в областном центре появятся несколько граффити.
Напомним, проект «5 шагов для городов» направлен на позитивные и быстрые изменения городской среды. Так, в Южно-Сахалинске изменился облик технического здания на территории школы №1. Теперь объект украшен изображениями узнаваемых достопримечательностей региона - краеведческого музея, «Горного воздуха», маяка. Подробнее о проекте «5 шагов для городов» можно узнать на сайте https://5stepsforcities.ru/.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:15 Сегодня В Южно-Сахалинске приступили к строительству нового микрорайона
10:11 Сегодня В Южно-Сахалинске газифицирована котельная нового жилого комплекса
09:54 Сегодня Свыше 150 дзюдоистов из островного региона и Амурской области приняли участие в юношеском турнире в Южно-Сахалинске
- 09:29 Сегодня На Сахалине мотоциклист без прав и шлема въехал в "Овощи-фрукты"
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
16:54 6 Сентября Южносахалинцев приглашают на праздничные мероприятия ко Дню города
15:48 9 Сентября В Южно-Сахалинске закроют движение по ул. Амурской на три дня
14:22 9 Сентября Сахалинским школьникам из многодетных семей вручили компьютеры
14:25 23 Августа Очередная сахалинка попалась на мошенническую схему "На вас оформлен кредит"
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
Выбор редакции
- 19:28 7 Сентября ВТБ: продление Дальневосточной ипотеки - новый импульс развития региона
- 17:07 7 Сентября Эдуард Чаенков из Южно-Сахалинска завоевал бронзовую награду этапа Кубка России
- 17:20 6 Сентября Перспективы рынка цифровых финансовых активов обсудили на ВЭФ
- 10:48 2 Сентября В сахалинском кинотеатре покажут фильм "Битва за острова. Тихоокеанский реванш"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?